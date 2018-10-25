"Газпром" 25 октября инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории. Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.
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Разбирательство вызвано тем, что "Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", отмечает "Газпром".

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

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Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

24 октября в "Нафтогазе" сообщили, что в соответствии с решением арбитража уже взыскали с "Газпрома" 2,1 млрд долларов в виде газа и 18 млн долларов в деньгах.

Украинская правда
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