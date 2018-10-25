Разбирательство вызвано тем, что "Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", отмечает "Газпром".
"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.
Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.
По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.
24 октября в "Нафтогазе" сообщили, что в соответствии с решением арбитража уже взыскали с "Газпрома" 2,1 млрд долларов в виде газа и 18 млн долларов в деньгах.
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