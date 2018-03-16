Нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ввезла в Великобританию из России его дочь Юлия, утверждает The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах. Яд находился в чемодане Юлии Скрипаль, прилетевшей в Британию 3 марта, однако она не осознавала этот факт, передает NEWSru.com.
© AP / Scanpix

По словам источников, следователи прорабатывают версию о том, что опасным веществом еще в России были пропитаны одежда, косметика и подарки, находившиеся в багаже 33-летней дочери бывшего сотрудника ГРУ.

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Один из собеседников издания пояснил, что в квартиру Юлии в Москве легко могли проникнуть злоумышленники, которые подложили нервно-паралитическое вещество в ее вещи. По данным источников, контртеррористическая полиция и MI5, проводящие расследование, отказались от версии, согласно которой преступники, совершившие химатаку, сами провезли в Великобританию отравляющее вещество "Новичок".

Как предполагают следователи, полицейский Ник Бэйли, госпитализированный с признаками сильного отравления нервно-паралитическим веществом, мог подвергнуться воздействию яда не на месте, где были обнаружены Скрипаль и его дочь, как предполагалось раньше, а в доме экс-сотрудника ГРУ.

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 12 марта обвинила Россию в причастности к этому инциденту. По ее словам, отравление произошло при помощи созданного в СССР боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В среду, 14 марта, Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявив о высылке 23 российских дипломатов и других санкциях. Россия отрицает свою причастность к инциденту и обещает принять ответные меры.

NEWSru.com
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