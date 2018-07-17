Журналисты Эшли Паркер, Джош Доуси и Кэрол Д.Лионниг сообщают: "Перед встречей сотрудники аппарата снабдили Трампа информационными материалами примерно на 100 страниц, ориентированными на изложение жесткой позиции в отношении России, но президент проигнорировал большую их часть, как утверждает один человек, осведомленный о дискуссии (он высказался на условиях анонимности, так как раскрыл информацию о внутренних обсуждениях). Высказывания Трампа были "совершенно противоположны плану", сказал этот человек".

"Все окружающие Трампа" призывали его занять перед лицом Путина твердую позицию, сказал второй источник, осведомленный о подготовительных усилиях. Перед встречей, назначенной на понедельник, пояснил он, советники осветили разные вопросы, от аннексии Крыма Россией до ее вмешательства в выборы в США, но Трамп "принял решение в ходе игры" проводить саммит по-своему", - говорится в статье.

Издание приводит и другую точку зрения: неназванный "высокопоставленный сотрудник Белого дома оспорил мнение, что президент действовал в одностороннем порядке, и сказал, что в дополнение к материалам отчетов у того были многочисленные совещания с высокопоставленными сотрудниками администрации в порядке подготовки к саммиту".

"В прошедшие выходные президент по большей части "рычал" (говоря словами одного сотрудника Белого дома) из-за того, что в пятницу Минюст США обнародовал обвинительное заключение по 12 сотрудникам российской разведки, которым вменяется в вину вмешательство в выборы 2016 года. Он беспокоился, что момент для предъявления обвинений выбран намеренно, чтобы нанести ему политический урон, сказал сотрудник. Однако один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что Трамп выступал за обнародование обвинительных заключений как раз перед поездкой, чтобы у него была возможность поднять этот вопрос в беседе с Путиным за закрытыми дверями", - сообщает издание.

"По словам дипломатов, осведомленных о дискуссиях, накануне встречи с Путиным сотрудники Белого дома много раз говорили европейским союзникам: "Не волнуйтесь". Между Путиным и Трампом не будет заключено никаких соглашений, говорили они, не будет дано никаких тайных обещаний, которые могли бы угрожать балансу сил в Европе. Они также говорили, что текст заявления, принятого на саммите, будет кратким и неконкретным. Но сотрудники не могли дать сходные заверения насчет пресс-конференции на саммите, которая транслировалась в прямом эфире", - отмечают журналисты.

"Помощники сказали, что Трамп постепенно все больше досадовал на негативное отношение его правительства к встречам с Путиным и захотел провести встречу тет-а-тет, чтобы не было утечек. Один высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал, что в публичных высказываниях Трамп намеренно взял тон "наперекор", - пишет издание.