Как сообщают источники The New York Times, атака на Скрипалей в Солсбери была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ. В то же время не исключается, что за отравлением стоят представители иных российских спецслужб. Британские правоохранительные органы близки к тому, чтобы "назвать конкретные лица, которые, как они считают, провели операцию", заявил газете один из американских источников.
Двумя днями ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 12 сотрудников ГРУ. Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США посредством хакерских атак.
Дело Скрипалей
Экс-половник ГРУ и бывший двойной агент Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были найдены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.
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