Британские правоохранители считают, что к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери причастны сотрудники ГРУ, пишет в воскресенье, 15 июля, газета The New York Times со ссылкой на представителей властей Великобритании и США, осведомленных о ходе расследования.
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Как сообщают источники The New York Times, атака на Скрипалей в Солсбери была проведена действующими или бывшими сотрудники ГРУ. В то же время не исключается, что за отравлением стоят представители иных российских спецслужб. Британские правоохранительные органы близки к тому, чтобы "назвать конкретные лица, которые, как они считают, провели операцию", заявил газете один из американских источников.

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Двумя днями ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против 12 сотрудников ГРУ. Их обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в США посредством хакерских атак.

Дело Скрипалей

Экс-половник ГРУ и бывший двойной агент Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия были найдены без сознания на лавке в центре Солсбери 4 марта. По данным следствия, яд был нанесен на дверную ручку в доме Скрипаля примерно за сутки до отравления. Британские власти считают, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в СССР. В Москве решительно отвергают все обвинения.

Deutsche Welle
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