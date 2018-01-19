Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup. Статистические данные обнародованы в четверг, 18 января.
Ведущие позиции в рейтинге вместо Соединенных Штатов теперь занимает Германия. Процент доверяющих этой стране как глобальному лидеру достигает 41. Россия оказалась на четвертом месте с 27 процентами. Тем временем США обошел и Китай, у которого 31 процент.
В то же время в антирейтинге — списке государств, чье лидерство в мире ставится под сомнение, РФ расположилась на второй строчке (36 процентов), в то время как первую заняли Соединенные Штаты (43 процента). Германия с 25 процентами замыкает четверку.
Для анализа использовались медианные значения, характеризующие выборку. Исследование проводилось с марта по ноябрь минувшего года. В каждой стране в нем приняли участие 1 тыс. человек, опрошенных по телефону и в личных беседах.
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