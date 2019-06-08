G20 торопит с введением налога для интернет-концернов

Новая система налогообложения для крупных интернет-компаний должна быть разработана как можно скорее, считают министры финансов "группы 20" (G20). "Нам следует поторопиться", заявил в субботу, 8 июня, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в преддверии саммита глав финансовых ведомств стран "двадцатки" в городе Фукуока на юго-западе Японии. В свою очередь министр финансов Великобритании Филип Хаммонд подчеркнул, что нынешняя система налогов для таких интернет-гигантов, как Google и Facebook, "воспринимается населением как большая несправедливость".
Участники встречи в Фукуоке намерены обсудить новую налоговую политику, при которой интернет-компании будут облагаться налогами в каждой конкретной стране в зависимости от их оборота, а не от места расположения их головного офиса.
Вариант подобного "цифрового" налога, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), поддержали уже 129 государств. Ожидается, что достичь согласия в этом вопросе удастся до конца 2020 года.
США критикуют новую систему налогов для интернет-концернов
В свою очередь США, где находятся головные офисы многих известных интернет-компаний, назвали этот проект "незрелым". Министр финансов США Стивен Мнучин призвал, в частности, следить за тем, не касаются ли проблемы из области цифровой экономики также традиционных предприятий.
Несмотря на разногласия в вопросе о конкретном содержании реформы, все участники дискуссии сошлись во мнении, что новая система налогообложения интернет-компаний должна иметь глобальный характер.
Налоговые уловки интернет-гигантов
По оценкам ОЭСР, только в 2015 году из-за налоговых уловок интернет-концернов бюджеты отдельных государств потеряли в общей сложности до 224 млрд евро.
Чтобы сэкономить на налогах, Google, Facebook, Amazon, Apple и другие гиганты отрасли используют сеть дочерних предприятий в офшорных странах, где декларируют выручку, полученную ими на основных рынках сбыта. До сих пор эти схемы считались в большинстве случаев абсолютно законными.
Важно также, что работающим в интернете компаниям не обязательно физически присутствовать в странах, где они продают свои услуги и собирают данные пользователей, необходимые для ведения их бизнеса.
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