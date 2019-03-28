ФСБ РФ задержала в Крыму 20 крымских татар

Утром 27 марта российские силовики в аннексированном Крыму провели обыски в более чем 20 домах крымских татар. 20 человек были задержаны, как и ранее власти обвинили их в причастности к экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.
FSB nusitaikė į Krymo totorius: surengtos 25 kratos, skelbia apie 20 sulaikytų asmenų
© Itar-Tass / Scanpix

"В рамках специальной операции пресечена деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - заявили в ФСБ РФ.

ФСБ утверждает, что в ходе собраний члены группы "с применением конспирации" якобы распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крыма и "вербовали в свои ряды крымских мусульман".

Статьи по теме:
Порошенко: РФ будет вынуждена принять решение о введении миротворцев ООН  (16)
СМИ: в захвате Крыма участвовал уничтожавший лесных братьев полк ВС РФ  (39)

МИД Украины выразил протест в связи с обысками домов и задержаниями крымских татар и напомнил, что "дело Хизб ут-Тахрир" уже использовалось для "фабрикации дел" против крымскотатарских
активистов и их дальнейших осуждений.

Как сообщает движение "Крымская солидарность", обыски прошли в Симферопольском районе в селах Строгоновка и Каменка, а также в одном доме в селе Владимировка Белогорского района.

На данный момент задержаны и увезены в УФСБ Симферополя Рустем Сейтхалилов, Тофик Абдулгазиев, Джемиль Гафаров, Сейран Муртазы, Алим Керимов, Фархад Базаров, Меджит Абдурахманов, Аким Бекиров, Рустем Шейхалиев, Сейтвели Сейтаптиев, Яшар Муединов, Шабан Умеров и Риза Изетов. Изетову вручили протокол, в котором говорится, что он подозревается по ст. 205.5 ч.2 в "хранении предметов и документов свидетельствующих о подготовке преступления", а именно брошюры "Давват практические рекомендации" и книг "Концепция Хизб ут-Тахрир", "Исламское Государство", "Партийное сплочение", "Аль-Ваъй". Все эти книги, по словам задержанного, ему были подброшены.

Также, по данным "Крымской солидарности", помимо перечисленных были задержаны пять человек из числа тех, кто пришёл поддержать своих соотечественников.

Как и ранее, силовики на обыски не пускают адвокатов, а у обыскиваемых отбирают сотовые телефоны и планшеты:

Несовершеннолетний сын задержанного Тофика Абдулгазиева рассказал, что силовики приехали в их дом в 6 утра и сначала проводили обыск без понятых. Также один из силовиков настойчиво спрашивал сына о том, причастен ли его отец к деятельности "Хизб ут-Тахрир" и интересовался, что будет, если они найдут в доме запрещенную литературу.

"Я сказал им, что они ничего не найдут, потому что у нас в доме ничего нет, – пояснил подросток. – Но потом они пошли в сарай, подняли тряпку, и там лежали две книги: "Халифат" и "Сплочение в мусульман". Они были ровные, без вмятин. И у него был такой смех сразу после моих слов. И понятые сразу сказали, что это экстремистская литература, несмотря на то, что я сказал, что это нам подкинули, и это не наши книги".

Адвоката, по словам подростка, на обыск также не пустили, заявив его отцу, что того пока "ни в чем не подозревают". После этих слова его отца задержали, заведя на него дело также по статье 205 УК РФ.

В ноябре 2018 года и в феврале 2019 года ФСБ также обыскивала дома крымских татар в аннексированном Крыму, и также заявляла о поисках экстремистов "Хизб ут-Тахрира". В ноябре в частности обыск прошел у активиста организации "Крымская солидарность" Исмета Меметова, которого также подозревали в причастности к деятельности запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что "Хизб ут-Тахрир" до сих не является запрещенной организацией в Украине, чьей частью Крым был до незаконной аннексии полуострова Россией в 2014 году. Однако в России это религиозное движение запрещено, а ФСБ неоднократно использовало этот запрет как предлог для преследования крымских татар.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Дорогие украинцы, не дождетесь": депутат о смысле фразы Зеленского о Крыме (5)

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек...

Саммит ЕС: Аннексия Крыма - прямой вызов международной безопасности (38)

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе подтвердили...

Вячеслав Викторович Оруэлл. Зачем Володин пытается заставить Украину платить за Крым (38)

20 марта спикер Государственной думы Вячеслав Володин...

130 тысяч жителей аннексированного Крыма имеют загранпаспорта Украины (18)

За последние 4 года более 134 тысяч жителей Крыма...

В мире

В Конгрессе США озабочены ракетной сделкой Турции и России

За неделю до намеченного на 3-4 апреля совещания...

ФСБ РФ задержала в Крыму 20 крымских татар

Утром 27 марта российские силовики в аннексированном...

ФОТО, ВИДЕО: от взрыва на мексиканском вулкане Попокатепетль содрогнулись окрестности

В Мексике продолжает бушевать вулкан Попокатепетль....

Дамаск заявил об израильском ударе по пригороду Алеппо

Израильская авиация атаковала цели рядом с Алеппо,...

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если пройдет ее вариант "брексита" (1)

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в среду пообещала...

TOP новостей

Президент: Литва никогда не была так защищена, как сейчас (56)

В связи с 15-й годовщиной членства Литвы в НАТО...

Вскоре Литва перестанет менять время: экономист посчитал, в каком времени лучше остаться (8)

Европарламент постановил, что с 2021 года стрелки часов...

К консерваторам перешел еще один бывший "крестьянин" (3)

В парламентскую фракцию Союза отечества -христианских...

Истекает срок подачи листов с подписями в поддержку кандидатов в президенты Литвы (1)

28 марта истекает срок подачи листов с подписями в...

В выходные ждет приятная весенняя погода (1)

В четверг поднимется атмосферное давление, и погоду в...