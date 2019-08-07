Одна из структур Федеральной службы безопасности России — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) — получила возможность напрямую обращаться к регистраторам доменов для закрытия доступа к интернет-ресурсам. Об этом "Коммерсанту" рассказал директор Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ РФ) Андрей Воробьев, пишет издание во вторник, 6 августа.
Фактически НКЦКИ вошла в число компетентных организаций КЦ РФ, соответствующее соглашение было подписано 30 июля. Обращение к регистраторам доменов, которые осуществляют так называемое разделегирование сайтов, позволяет быстрее и эффективнее блокировать сайты, нежели путь через судебное решение и Роскомнадзор, указывает "Коммерсант". Кроме НКЦКИ таким правом пользуются девять организаций, среди которых как частные компании в сфере информационной безопасности, например "Лаборатория Касперского" и Group-IB, так и госрегуляторы, включая Роскомнадзор и Центробанк.
"НКЦКИ будет заниматься выявлением фишинговых ресурсов (вымогающих у пользователей логины и пароли. — Ред.), источников вредоносного программного обеспечения (ПО), отслеживанием активности бот-сетей и других атак с использованием российских национальных доменов", — заявил Андрей Воробьев. О других вариантах использования блокировки со стороны ФСБ "Коммерсант" не сообщает.
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