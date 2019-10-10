ФСБ РФ объявила о задержании россиянина по подозрению в подготовке взрыва в Крыму

Имя задержанного в ведомстве не сообщили, как и подробности о том, какое административное здание он якобы планировал взорвать. В сообщении ФСБ говорится, что задержанный — приверженец нацистской идеологии и член "украинских экстремистских организаций".
"В принадлежащем ему гараже обнаружены готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью", — цитирует ТАСС сообщение ведомства. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывчатки.
Украинское издание "Граты" пишет, что задержанный — житель поселка Орехово Олег Приходько, который ранее возглавлял крымское отделение украинской ультраправой партии "Свобода". По словам адвоката Назима Шехмамбетова, у него изъяли партийную символику и флаги запрещенного "Правого сектора".
В материалах дела указано, что Приходько "изготовил взрывное устройство для подрыва здания администрации города Саки, чтобы повлиять на органы власти Крыма, чтобы они приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины". Сам Приходько обвинения отрицает.
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