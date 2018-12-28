Система заграждений имеет протяженность более 60 километров и оснащена несколькими сотнями сигнализационных датчиков.
Охранный комплекс "позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков", заявили в ФСБ.
Как пояснили в ведомстве, строительство заграждения обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны.
Разработка проекта строительства заграждения на границе Крыма началась еще в 2015 году. Ранее СМИ сообщали, что на обустройство границы потратят более 200 миллионов рублей. Изначально планировалось, что система заграждений будет введена в эксплуатацию летом 2018 года.
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