Германия в три раза увеличит число военнослужащих, которые в этом году будут участвовать в учениях НАТО по сдерживанию России. На маневры, которые пройдут на восточных и северных территориях Альянса, бундесвер направит 12 тысяч солдат и офицеров. В прошлом году их было 4000.
Эти данные из документов министерства обороны ФРГ обнародовало в понедельник, 19 февраля, агентство dpa. Расходы Германии на участие в учениях тоже вырастут — с 50 млн до 90 млн евро.
В частности, 8000 немецких военнослужащих примут участие в маневрах "Единый трезубец", которые станут одними из самых масштабных учений, проводимых НАТО в последние годы. Всего в них будут задействованы от 30 до 40 тысяч солдат и офицеров.
Учения "Единый трезубец" пройдут с 25 октября по 23 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и на севере Атлантического океана. Руководство Альянса ожидает, что эти маневры "обеспечат условия для проверки, отлаживания и дальнейшего развития существующего или нового потенциала".
В прошлом году Германия отправила своих солдат в Литву в рамках размещения батальона НАТО в странах Балтии. Это было сделано на основании решения о переброске сил Альянса в страны Балтии и Польшу для гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине.
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