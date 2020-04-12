Германия сделает борьбу с пандемией коронавируса приоритетной задачей своего председательства в Совете ЕС, которое начнется 1 июля. Об этом написал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас в колонке, которую публикует в воскресенье, 12 апреля, еженедельник "Die Welt am Sonntag".

"Одна из наших первостепенных задач будет заключаться в постепенном и скоординированном снятии ограничений на свободное перемещение и работу внутреннего рынка", - пообещал министр. При этом он назвал предстоящую миссию ФРГ в рамках Совета - "председательством под знаком короны".

"Такое государство-экспортер как Германия нуждается в здоровой Европе и в работающей мировой экономике. Так что это не просто акт европейской солидарности, но и чисто экономически разумный шаг, когда Европейский Союз обнародует самый большой пакет помощи в своей истории в размере более чем 500 млрд евро", - уверен глава МИД ФРГ.

Семилетняя программа оживления экономики ЕС

"Наша цель - чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, солидарной и суверенной, чем была", - указал министр. Для этого в бюджет ЕС должна быть заложена семилетняя программа оживления экономики Европы, включая инвестиции в научные исследования, защиту климата, обеспечение технологического суверенитета и устойчивых к кризису систем здравоохранения и соцзащиты, подчеркнул Хайко Мас.

Ранее, перед совещанием глав МИД стран "семерки" 25 марта германский министр уже призывал к большей национальной солидарности в борьбе с эпидемией коронавируса. "Результатом усилий разных народов, которые требуются сейчас от всех нас, не может являться спираль национальных эгоизмов", - заявил он агентству dpa.