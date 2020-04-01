Около 150 млн евро в рамках госкредита, предоставляемого Германией, будут направлены для поддержки борьбы Украины с распространением коронавируса. Договоренности об этом достигнуты по итогам телефонных переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента Украины Владимира Зеленского. О предоставлении средств во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе украинского лидера.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии", - уточнили в пресс-службе. По ее данным, Берлин и Киев договорились наладить информационный обмен по вопросу о применяемых для лечения болезни "медицинских стандартах". "Канцлер заверила президента Зеленского в солидарности со стороны Германии", - в свою очередь сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Возможная помощь Киеву со стороны ЕС и Всемирного банка

Глава германского правительства положительно отреагировала на принятие 30 марта Верховной радой законов об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и о совершенствовании ряда механизмов регулирования деятельности банков. Оба закона являлись условиями принятия новой программы Международного валютного фонда (МВФ) по поддержке Украины объемом в 5,5 млрд долларов (4,9 млрд евро). В этом контексте Меркель отметила "важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества", указали в пресс-службе Зеленского. Кроме того, политики обсудили возможность выделения дополнительного финансирования Киеву со стороны ЕС и Всемирного банка.

Перспективы "нормандского формата"

Федеральный канцлер и президент Зеленский также "обсудили ситуацию на востоке Украины и шаги, необходимые для мирного урегулирования конфликта", уточнил Зайберт. Собеседники затронули результаты недавних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в составе Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Кроме того, обсуждались перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате".

По данным международной группы волонтеров Worldometer, от последствий заболевания COVID-19 в Украине скончались 13 человек, инфицированы 549.