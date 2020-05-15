ФРГ отменяет карантин для въезжающих из стран ЕС

Германия отказывается от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. Соответствующей договоренности достигло федеральное правительство и правительства федеральных земель, сообщило земельное правительство Северного Рейна-Вестфалии в пятницу, 15 мая.
Новые правила вступят в силу в ближайшие дни, однако Северный Рейн-Вестфалия вводит их уже с 15 мая. Впредь въезжающим из районов с высоким уровнем инфекции будет лишь рекомендовано пройти домашний карантин. Подробности будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) сказал, что новые правила станут большим облегчением для людей, особенно для тех, которые проживают в приграничных районах. Правительство ФРГ из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 9 апреля ввело обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию. Исключения распространялись лишь на лиц, ежедневно ездящих в Германию на работу, сезонных рабочих и сотрудников полиции и системы здравоохранения.
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