ФРГ ослабила погранконтроль с некоторыми странами

Германия ослабила пограничный контроль с Австрией, Францией и Швейцарией, введенный на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2. С субботы, 16 мая, разрешен выезд в эти страны по деловым и семейным причинам. В то же время туризм, поездки для закупок в магазинах или заправки топливом по-прежнему запрещены.

Контроль на границе с Люксембургом отменен полностью, а на границе с Данией пока сохранен. Министерство внутренних дел Германии заявило, что ослабление пограничного контроля с Австрией, Францией и Швейцарией для передвижений в обоих направлениях стало возможным благодаря улучшившейся эпидемиологической ситуации. К 15 июня контроль планируется отменить полностью. Германия закрыла границы с соседними странами в середине марта.

Между тем Италия, особенно сильно пострадавшая от коронавируса, сообщила об открытии границ для иностранцев с 3 июня. Правительство в Риме в ночь на 16 мая также приняло решение разрешить поездки между регионами Италии. В правительственном постановлении отмечается, что это решение вступит в силу в случае сохранения благоприятной эпидемиологической ситуации. На двухнедельный карантин будут отправлять лишь тех, кто контактировал с инфицированными или инфицирован сам.