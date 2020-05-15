Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) ФРГ отказало в освобождении строящегося газопровода"Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Евросоюза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, обнародованном в пятницу, 15 мая. Агентство объяснило свое решение тем, что этот газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключение.
В заявлении пресс-службы указывается, что поскольку данное условие соблюдено не было, на "Северный поток-2" при вводе в эксплуатацию будут распространятся меры регулирования, предусмотренные законодательством ФРГ, а также нормы европейской газовой директивы, требующие разделения компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих, а также европейские нормы, касающиеся доступа к сети и цен.
Возможность обжалования
В документе отмечается, что компания Nord Stream 2 AG имеет возможность обжаловать это решение в суде.
Эта компания направила в Федеральное агентство по сетям заявку об освобождении от газовой директивы ЕС в начале 2020 года, аргументируя, что понятие "достроен" или "закончен" не следует трактовать узко, однако германский регулятор не согласился с этим.
Согласно новой газовой директиве ЕС, компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50 процентов его пропускной мощности - резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но лишь с одобрения Еврокомиссии.
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