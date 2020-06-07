Правительство Германии не будет эвакуировать на родину граждан ФРГ, заразившихся коронавирусом во время отпускных поездок за границу. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 7 июня.

"Тот, кто заразится коронавирусом в отпуске, не может рассчитывать на то, что мы вывезем его обратно в Германию, - подчеркнул политик. - Конечно, в экстренных случаях наши консульские представительства будут готовы оказать необходимую поддержку. Но правительство Германии не сможет еще раз организовать авиарейс, чтобы забрать на родину отдыхающих".

3 июня Мас напомнил о том, что с 15 июня Германия отменяет предупреждение об опасности путешествий в ряд европейских стран. "Мы хотим иметь возможность положиться на то, что наши граждане, учитывая распространение вируса, проявят в путешествиях максимальную осторожность".

При этом глава МИД не дал ответа на вопрос о том, когда будет отменено предупреждение об опасности поездок в страны за пределами ЕС, например в Турцию. "С турецким правительством ведутся консультации. Предупреждение об опасности поездок мы не будем сохранять долгое время", - сказал он в этой связи, добавив, что все зависит от развития эпидемической ситуации.