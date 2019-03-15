Военного урегулирования конфликта в Сирии быть не может, указали правительства ФРГ, Франции, Британии и США в совместном заявлении. Они считают, что время для оказания помощи в деле восстановления Сирии еще не пришло.
Idlibas, Sirija
© AFP / Scanpix

Правительства Германии, Франции, Великобритании и США призвали правительство Сирии к серьезным переговорам о политическом урегулировании конфликта в стране. "Военное решение, на которое делает ставку сирийский режим при поддержке России и Ирана не принесет мира", - подчеркивается в совместном заявлении четырех стран, обнародованном в пятницу, 15 марта, по случаю 8 годовщины со времени начала конфликта в Сирии.

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Лишь политическое решение может дать необходимые гарантии всем частям сирийского общества и соседним государствам, подчеркивается в документе. Четыре государства подтвердили приверженность мирному процессу под эгидой ООН в Женеве и резолюции Совбеза ООН под номером 2254. Они отметили, что помощь Сирии в деле восстановления страны может быть рассмотрена "лишь после необратимого запуска достоверного, содержательного и подлинного политического процесса".

Признать право сирийских беженцев на возвращение

В заявлении Германии и трех других государств подчеркивается, что "Россия и Сирия должны признать прав сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой и прекратить делать вид, будто условия для восстановления и нормализации уже созданы". В то время как режим Асада и его сторонники пытаются убедить мир в том, что конфликт уже позади, угнетение сирийского народа со стороны режима в Дамаске на самом деле не прекратилось, указывается в документе.

Четыре государства напоминают, что почти 13 млн сирийцев в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи, в то время как режим по-прежнему лишает многих из них безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарным поставкам. Свыше 11 млн сирийцев были вынуждены покинуть родные места и не могут вернуться домой, говорится в документе.

Deutsche Welle
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