Правительства Германии, Франции, Великобритании и США призвали правительство Сирии к серьезным переговорам о политическом урегулировании конфликта в стране. "Военное решение, на которое делает ставку сирийский режим при поддержке России и Ирана не принесет мира", - подчеркивается в совместном заявлении четырех стран, обнародованном в пятницу, 15 марта, по случаю 8 годовщины со времени начала конфликта в Сирии.
Лишь политическое решение может дать необходимые гарантии всем частям сирийского общества и соседним государствам, подчеркивается в документе. Четыре государства подтвердили приверженность мирному процессу под эгидой ООН в Женеве и резолюции Совбеза ООН под номером 2254. Они отметили, что помощь Сирии в деле восстановления страны может быть рассмотрена "лишь после необратимого запуска достоверного, содержательного и подлинного политического процесса".
Признать право сирийских беженцев на возвращение
В заявлении Германии и трех других государств подчеркивается, что "Россия и Сирия должны признать прав сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой и прекратить делать вид, будто условия для восстановления и нормализации уже созданы". В то время как режим Асада и его сторонники пытаются убедить мир в том, что конфликт уже позади, угнетение сирийского народа со стороны режима в Дамаске на самом деле не прекратилось, указывается в документе.
Четыре государства напоминают, что почти 13 млн сирийцев в настоящее время нуждаются в гуманитарной помощи, в то время как режим по-прежнему лишает многих из них безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарным поставкам. Свыше 11 млн сирийцев были вынуждены покинуть родные места и не могут вернуться домой, говорится в документе.
ФРГ и США уверены, что мир в Сирии принесут лишь переговоры (1)
Военного урегулирования конфликта в Сирии быть не...
В Риге за справление малой нужды у Памятника свободы оштрафовали двух военных США (1)
Рижская полиция самоуправления на 400 евро оштрафовала...
ВИДЕО: Роботам доверили парковать машины в аэропорту Лиона
Французская компания Stanley Robotics приступила к...
Во Франции тысячи школьников и студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды
В пятницу на марши во многих городах Франции вышли...
СМИ узнали о подготовке Boeing к пикированию перед крушением в Эфиопии
Потерпевший крушение в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 готовился к...
TOP новостей
Вильнюсец сравнил цены на старые и новые квартиры: разница неадекватная (24)
Каждый человек, который ищет себе жилье, задается...
Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (283)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (11)
Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (74)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Науседа представил внешнеполитическую программу: 10 цитат (52)
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа в...