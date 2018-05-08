После вступления Путина в должность президента Берлин и Париж намерены требовать от Москвы конструктивного вклада в решение международных проблем, заявил глава МИД Германии.
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Германия и Франция ожидают от вновь вступившего в должность президента РФ Владимира Путина конструктивного участия в решении международных конфликтов. Россия должна содействовать разрешению кризисов в Сирии и Украине, а также других проблем, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас в ходе встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Берлине в понедельник, 7 мая.

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По словам главы германской дипломатии, Берлин и Париж заинтересованы в диалоге с Москвой и ожидают от нее "конструктивного вклада в решение имеющихся проблем", передает информагентство dpa. После официального вступления Путина в должность президента на четвертый срок ФРГ и Франция намерены не просто наблюдать за тем, соответствует ли Россия их ожиданиям, но и требовать этого, добавил Мас.

Ле Дриан также отметил важность диалога с Москвой, назвав при этом ее непростым партнером. Вместе с тем французский политик считает, что изоляция России не приносит пользу ни ей самой, ни Европе.

Ранее 7 мая в Москве состоялась инаугурация президента Путина, переизбранного на четвертый срок в ходе выборов 18 марта.

Deutsche Welle
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