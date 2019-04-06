Германия и Франция настаивают в кругу стран "большой семерки" на продолжении посреднических усилий для урегулирования конфликта в Украине. Берлин и Париж считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате о будущем восточной Украины, заявил глава министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на полях консультаций глав внешнеполитических ведомств ведущих индустриальных стран в бретонском городе Динар в субботу, 6 апреля.

И Германия, и Франция надеются, что после президентских выборов в Украине переговоры с Россией и Украиной и нормандском формате вновь станут возможными, сказал Мас. ФРГ и Франция с 2014 года в целом безуспешно посредничают в урегулировании конфликта в Украине. Диалог в формате четверки с участием Москвы и Киева называют переговорами в нормандском формате - по месту проведения первой такой встречи.

Отношения между Украиной и Россией остаются напряженными из-за российской аннексии Крыма и войны на востоке Украины между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, отмечает агентство dpa. На президентских выборах в Украине во втором туре, назначенном на 21 апреля, встретятся действующий президент Петр Порошенко и победитель первого тура шоумен Владимир Зеленский.

В группу стран "большой семерки", помимо Германии и Франции, входят США, Канада, Италия, Великобритания и Япония.