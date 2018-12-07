В Берлине 11 декабря состоится встреча внешнеполитических советников глав ФРГ, Франции, России и Украины в так называемом "нормандском формате". Об этом сообщил германский министр иностранных дел Хайко Мас на полях конференции ОБСЕ в Милане в четверг, 6 декабря.
Договоренность между Путиным и Меркель?
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что о проведении встречи в таком формате договорились канцлер Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе саммита стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.
Однако пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг это заявление, подчеркнув, что конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой "нормандского формата". По его словам, в рамках переговоров между представителями России, Украины, Германии и Франции обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе. "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", — продолжил он.
Германия и Франция с 2014 года посредничают в конфликте между пророссийскими сепаратистами на востоке Украины и украинскими силовиками, однако, без особого успеха.
Распространить мандат ОБСЕ на Азовское море
В попытке разрядить кризис в Керченском проливе Хайко Мас предложил распространить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ на Азовское море. Эта тема войдет в повестку дня встречи в Берлине на предстоящей неделе. Мас уже обсудил эту идею с главами МИД Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым. Он сообщил, что Украина считает это предложение весьма разумным, однако Россия настроена крайне скептически.
Конфликт между Украиной и Россией резко обострился 25 ноября после того, как российская береговая охрана задержала три украинских корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море.
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