Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованном в воскресенье, 5 января.
Нынешнюю спираль насилия в Ираке нужно остановить, считают политики. Они выразили свою приверженность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и призвали власти Ирака оказать необходимую поддержку международной коалиции.
Ранее в Багдаде проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.
Также лидеры ФРГ, Франции и Британии заявили, что были обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности с помощью генерала Сулеймани, и осудили недавние удары по международной коалиции в Ираке.
Обстановка в регионе обострилась, после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
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