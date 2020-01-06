Об этом говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, обнародованном в воскресенье, 5 января.
Нынешнюю спираль насилия в Ираке нужно остановить, считают политики. Они выразили свою приверженность в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и призвали власти Ирака оказать необходимую поддержку международной коалиции.
Ранее в Багдаде проголосовали за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". По этому решению, иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.
Также лидеры ФРГ, Франции и Британии заявили, что были обеспокоены негативной ролью, которую Иран сыграл в регионе, в частности с помощью генерала Сулеймани, и осудили недавние удары по международной коалиции в Ираке.
Обстановка в регионе обострилась, после того, как 3 января по приказу президента США Дональда Трампа был убит генерал Касем Сулеймани в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".
Кризис в Венесуэле: соперник Гуайдо объявил себя новым спикером парламента
Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя...
ФРГ, Франция и Великобритания призывают Иран воздержаться от насилия
Лидеры Франции , Германии и Великобритании призвали...
Иран вышел из ядерной сделки и грозит США военным ударом (8)
Правительство Ирана объявило, что отказывается от...
Направлявшийся в Сирию БДК "Орск" отбуксирован в Черное море (34)
На большом десантном корабле ВМФ России "Орск" могла...
Иран просит ООН рассмотреть вопрос об убийстве генерала Сулеймани (9)
Если Трамп осуществит свои угрозы об ударах по Ирану, то...
TOP новостей
Горький опыт украинца в Литве: проработал несколько месяцев, вернулся домой с 3 евро (10)
Олександр Киселов из города Днипро приехал в Каунас на...
У вас на счету 20 000 евро - какое жилье вы можете купить в Вильнюсе (43)
Один из главных факторов при покупке недвижимости - это...
Находчивый житель Кедайняй открыл магазин в пассажирском автобусе (37)
Житель Кедайняйского района Герардас Ракявичюс - не...
В Литве в сфере строительства и промышленности будет легче трудоустроиться работникам из третьих стран (14)
Литва в 2020 году упрощает порядок и по-прежнему...