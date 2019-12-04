Freedom House рекомендует Киеву пересмотр санкций против сайтов РФ

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад "Страны переходного периода", в котором, среди прочего, раскритиковала политику санкций в отношении российских интернет-ресурсов. В Киеве 4 декабря прошла презентация этого доклада под названием "Следует ли Украине отменить санкции против российских интернет-платформ?". Главный вывод - широкие санкции официального Киева без четкого обоснования ограничили свободу слова и выражения взглядов.

Санкции как средство против дезинформации

После введения Украиной экономических санкций против физических лиц и компаний России в середине мая 2017 года был ограничен доступ к тысячам российских вебсайтов и социальным сетям, сказано в докладе Freedom House.

Тогда это обосновывалось тем, что в российском интернете ведется целенаправленная кампания дезинформации и подрыва государственной безопасности Украины в условиях российской аннексии Крыма и военной агрессии в Донбассе. Украинское общество в целом с пониманием отнеслось к этой мере, хотя свое недовольство выражали пророссийские политики и представители малого бизнеса, которые вели дела с помощью российских соцсетей.

Блокировка сайтов ограничивает свободу выражения мнений

По мнению авторов доклада Freedom House, это противопоставило свободу слова национальной безопасности. А сегодня стало понятно, что эти меры нанесли значительный побочный ущерб не только свободе слова, но и информационному пространству и экономическим интересам Украины. "Свобода выражения мнений является одним из основных прав в цифровую эпоху, которое государство должно защищать. Таким образом мы можем установить, выбрала ли страна демократический путь развития", - сказала на презентации доклада в Киеве одна из его авторов Ольга Кирилюк.

"Интернет-санкции значительно ограничивают свободу слова в Украине. Эта свобода охватывает право иметь и распространять идеи и взгляды, даже непопулярные или шокирующие", - отметил в свою очередь директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

По его мнению, украинские санкции не были точечными, а вводили общие ограничения, сузившие доступ ко многим идеям и взглядам, не имеющим ничего общего с войной с Россией, которые поэтому не могут считаться опасными. Шааф назвал эти меры "серьезным вызовом верховенству права, которое лежит в основе демократии".

Рекомендации Freedom House Украине

Санкции не смогли полностью лишить украинцев доступа к заблокированным веб-сайтам или нанести серьезный финансовый удар по российским компаниям. Это ставит под вопрос их эффективность, отмечается в докладе. Директор по исследованиям в регионе Европы и Евразии Freedom House Жейке Чаки отметила, что примером тут могут служить страны Балтии, которые применяют блокирование веб-сайтов согласно их законам, что обеспечивает точечные санкции, которые могут быть обжалованы в судах.

Freedom House считает, что в распоряжении украинской власти есть много инструментов, позволяющих более адекватно сбалансировать права человека и безопасность и достигнуть более ощутимых политических результатов. Среди них названы такие рекомендации, как создание высококачественного и объективного контента, направленного на Украину, консультации с экспертами и заинтересованными лицами перед введением санкций, четкое обоснование любых ограничений с учетом защиты прав человека, а также регулярные отчеты государства о принятых мерах по защите свободы слова в условиях военного конфликта.