Цель тестов — собрать данные для франко-немецкого проекта по созданию нового основного боевого танка, который должен заменить Leopard 2 и Leclerc. Последний в данном случае получил новую пушку только в рамках эксперимента и не будет массово вооружаться ею.
Ожидается, что орудие обеспечит увеличение огневой мощи на 70 процентов в сравнении со стандартными 120-миллиметровыми пушками, которыми оснащены танки армий стран НАТО, информирует Lenta.ru.
Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы "Армата", отмечает в своем блоге российский военный эксперт Алексей Хлопотов.
"Судя по всему, появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата"", — пишет Хлопотов. По его мнению, российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра.
Несмотря на распространенное на Западе мнение о превосходстве российского танкового парка в связи с созданием Т-14, в действительности этой техники в российских войсках очень мало. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что в 2018 году армии передадут всего девять машин по контракту на поставку 132 Т-14 и Т-15. Какую долю от этого количества составляют новейшие танки, неизвестно. Отказ от массовых закупок данной техники власти объясняют ее дороговизной.
В октябре прошлого года Великобритания продемонстрировала прототип нового танка Black Night ("Черная ночь") на основе созданного в 1994 году Challenger 2, который должен составить конкуренцию Т-14 "Армата". У новой машины будут улучшены характеристики, необходимые для ведения ночного боя, и будет установлен комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. В настоящее время на вооружении британских войск более 400 танков Challenger 2.
А по мнению американских экспертов, американские танки M1 Abrams располагают системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей возможности аналогов для Т-14 "Армата". Имеющаяся у США система BFT (Blue Force Tracking) позволяет отслеживать дислокации дружественных бронетехники и персонала на стационарных объектах, а также задействовать интерактивные возможности для прогнозирования ситуации на поле боя.
В Италии снижают на 5 лет пенсионный возраст и вводят базовый доход (5)
Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о...
Правительство Палестинской автономии ушло в отставку
После отставки кабинет министров продолжит выполнять...
ЕС оценил усилия интернет-гигантов в борьбе с дезинфомацией
Распространение политической рекламы в соцсетях...
По делу о теракте в Страсбурге задержаны пять человек
Все задержанные - члены одной семьи. Их подозревают в...
TOP новостей
Глава Конфедерации бизнеса: можно создавать министерства, но люди - не дураки (74)
По мере приближения Brexit слышатся разговоры о том, что...
LIVE / Дискуссия о предпринимательстве и миграции в Висагинасе: возвращаться, уезжать или оставаться? (2)
29 января в Висагинасе портал ru.DELFI.lt и сайт News.tts.lt...
Штраф в 15 литов обернулся штрафом в 150 евро: пристав отказался обсуждать конкретный случай (18)
Жительница Вильнюса Виктория рассказала, что...
Президентская служба: в правительстве Сквернялиса отсутствие женщин неслучайно (29)
Неслучайно, что в правительстве Саулюса Сквернялиса в...
Подполковник польской разведки: в мире секретных служб война не прекращается ни на секунду (12)
Вербовка, работа в "горячих точках" от стран Африки до...