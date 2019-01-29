Французский производитель вооружения и военной техники Nexter установил на танк Leclerc 140-миллиметровую пушку повышенной мощности, пишет Jane's. Орудие уже испытано: из него произведено более 200 выстрелов.
Leopard 2E
© Reuters / Scanpix

Цель тестов — собрать данные для франко-немецкого проекта по созданию нового основного боевого танка, который должен заменить Leopard 2 и Leclerc. Последний в данном случае получил новую пушку только в рамках эксперимента и не будет массово вооружаться ею.

Ожидается, что орудие обеспечит увеличение огневой мощи на 70 процентов в сравнении со стандартными 120-миллиметровыми пушками, которыми оснащены танки армий стран НАТО, информирует Lenta.ru.

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Интерес европейцев к разработке более мощных пушек продиктован созданием в России танка Т-14 на базе платформы "Армата", отмечает в своем блоге российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

"Судя по всему, появление в Европе новой 140-миллиметровой пушки вгонит последний гвоздь в гроб проекта "Армата"", — пишет Хлопотов. По его мнению, российскому Минобороны придется вновь обратить внимание на проекты танков с пушками калибра 152 миллиметра.

Несмотря на распространенное на Западе мнение о превосходстве российского танкового парка в связи с созданием Т-14, в действительности этой техники в российских войсках очень мало. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что в 2018 году армии передадут всего девять машин по контракту на поставку 132 Т-14 и Т-15. Какую долю от этого количества составляют новейшие танки, неизвестно. Отказ от массовых закупок данной техники власти объясняют ее дороговизной.

В октябре прошлого года Великобритания продемонстрировала прототип нового танка Black Night ("Черная ночь") на основе созданного в 1994 году Challenger 2, который должен составить конкуренцию Т-14 "Армата". У новой машины будут улучшены характеристики, необходимые для ведения ночного боя, и будет установлен комплекс защиты, способный распознавать и ликвидировать противотанковые ракеты. В настоящее время на вооружении британских войск более 400 танков Challenger 2.

А по мнению американских экспертов, американские танки M1 Abrams располагают системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей возможности аналогов для Т-14 "Армата". Имеющаяся у США система BFT (Blue Force Tracking) позволяет отслеживать дислокации дружественных бронетехники и персонала на стационарных объектах, а также задействовать интерактивные возможности для прогнозирования ситуации на поле боя.

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