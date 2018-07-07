Французские следователи установили причину крушения самолета EgyptAir

Из расшифровки показаний бортовых самописцев следует, что пламя быстро распространилось по всему самолету.

Эти выводы противоречат заявлениям Египта о том, что на останках жертв были обнаружены взрывчатые вещества. Египетские власти называли возможной причиной катастрофы теракт.

В результате крушения самолета, направлявшегося из Парижа в Каир, над Средиземным морем погибли все 66 человек, находившиеся на борту. Среди погибших было 30 египтян, 15 французов и один британец.

Сигналов бедствия с самолета не поступало. "Черные ящики" обнаружили спустя месяц после падения авиалайнера.

"Наиболее вероятная гипотеза состоит в том, что пожар начался в кабине пилотов, когда самолет находился на крейсерской высоте, в результате стремительного распространения огня контроль над самолетом был потерян", - говорится в пресс-релизе, выпущенном французским бюро гражданской авиации.

В ведомстве заявили, что на записях слышно, как пилоты говорят о возгорании, зафиксированном датчиками дыма.

О том, что на обломках носовой части самолета есть признаки воздействия высокой температуры и слой копоти, сообщалось и ранее, однако египетские чиновники предполагали, что катастрофа - которая произошла спустя семь месяцев после крушения российского самолета А321 над полуостровом Синай - могла также стать результатом взрыва на борту.

Во французском бюро гражданской авиации заявили, что ждут итогового отчета египтян, чтобы установить расхождения в выводах.