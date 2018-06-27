Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

Веганы закидывают камнями мясные лавки, рисуют граффити на витринах и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в письме Жана-Франсуа Гиара.
Он отмечает, что за последние несколько месяцев во Франции облили кровью витрины 15 мясных лавок.
"Эти люди стремятся посеять террор и заставить целую ветвь французской культуры исчезнуть", - пишет он.
Веганы стремятся "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", - возмущается Гиар.
"Веганский образ жизни слишком раздут в СМИ", - сетует мясник.
Вегетарианцы и веганы составяют небольшую часть населения Франции: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.
Мясники действительно занимают особое место во французской гастрономической культуре, но в подобных происшествиях нет ничего нового, рассказывает корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон.
Еще двадцать лет назад скважины замков в мясных лавках иногда заливали клеем, рассказывает она.
В марте французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована после того, как написала в "Фейсбуке", что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.
"Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую", - написала она.
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