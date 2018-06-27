Французские мясники просят у правительства защиты от веганов

Глава французской ассоциации мясников в открытом письме обратился к властям с просьбой защитить мясные лавки от агрессивных веганов, которые стремятся нанести ущерб "целому сегменту французской культуры" потребления мяса.
Ribeye
© DELFI / Karolina Pansevič

Веганы закидывают камнями мясные лавки, рисуют граффити на витринах и используют другие формы вандализма, чтобы пропагандировать свою философию, говорится в письме Жана-Франсуа Гиара.

Он отмечает, что за последние несколько месяцев во Франции облили кровью витрины 15 мясных лавок.

"Эти люди стремятся посеять террор и заставить целую ветвь французской культуры исчезнуть", - пишет он.

Веганы стремятся "навязать абсолютному большинству людей свой образ жизни, или даже свою идеологию", - возмущается Гиар.

"Веганский образ жизни слишком раздут в СМИ", - сетует мясник.

Вегетарианцы и веганы составяют небольшую часть населения Франции: проведенный в 2016 году опрос, показал, что мясо в пищу не употребляют около 3% французов.

Мясники действительно занимают особое место во французской гастрономической культуре, но в подобных происшествиях нет ничего нового, рассказывает корреспондент Би-би-си в Париже Люси Уильямсон.

Еще двадцать лет назад скважины замков в мясных лавках иногда заливали клеем, рассказывает она.

В марте французская активистка-веган Мириам-Серж Жуглет была арестована после того, как написала в "Фейсбуке", что смерть мясника Кристиана Медвеса, убитого во время теракта в городе Треб, была справедливой.

"Что, вас шокирует то, что убийца был убит террористами? А меня нет, я ему ни капли не сочувствую", - написала она.

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