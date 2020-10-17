Преступник, обезглавивший 16 сентября в пригороде Парижа школьного учителя истории, - 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Об этом в субботу, 17 октября, сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франция, ведущая расследование этого преступления.

Как сообщают французские СМИ, Абдулах А. прибыл во Францию вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

По словам главы антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикара, незадолго до нападения преступник подошел к ученикам на улице и попросил указать на его будущую жертву. После атаки Абдулах А. выложил в Twitter фотографию тела учителя, сопроводив ее сообщением о том, что только что совершил убийство.

Обезглавил за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль П. работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. Ранее, во время урока, посвященного свободе слова, он показывал ученикам опубликованные сатирическим изданием Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого, по данным агентства AFP, ему стали поступать угрозы от родителей учеников. Учитель сообщил о них руководству школы и местному комиссариату полиции.

Свидетели утверждают, что нападавший, вооруженный кухонным ножом, во время атаки выкрикивал "Аллах акбар!" После предполагаемого теракта во Франции были задержаны девять человек. Часть задержанных - родственники нападавшего, в том числе один несовершеннолетний. Задержаны также родители учеников школы, где работал убитый педагог, и ряд лиц, не связанных с семьей предполагаемого террориста. По данным агентства Reuters, сводная сестра одного из арестованных была членом террористической группировки "Исламское государство".