Глава компании подтвердил масштабы заражения в заявлении, опубликованном во французских средствах информации.

Бактерия сальмонеллы была обнаружена на молочном заводе компании в декабре прошлого года. Компания немедленно приступила к отзыву продукции из продажи.

В отношении фирмы уже возбуждено несколько судебных исков родителями детей, которые, как утверждается, почувствовали себя плохо после употоребления продуктов компании.

Группа компаний Lactalis - один из крупнейших в мире производителей молочной продукции, с объемом продаж в 17 млрд евро в год.

Распоряжения об отзыве продукции из продажи были выпущены компанией уже трижды; они относятся к ряду продуктов, выходящих под различными названиями.

Сальмонелла вызывает острые желудочно-кишечные расстройства и обезвоживание. Она может представлять опасность для жизни, особенно в случае заражения младенцев.

35 случаев заражения зафиксированы во Франции, еще один - в Испании. В отношении еще одного эпизода в Греции ведется расследование.

В интервью, опубликованном во французской газете Journal du Dimanche, глава Lactalis Эммануэль Беснье отверг обвинения в том, что его компания пыталась скрыть факты заражения сальмонеллой на одном из своих предприятий.

Он обещал содействовать официальному расследованию, а также пообещал, что всем пострадавшим будет выплачена компенсация.

В заявлении компании говорится, что заражение было вызвано ремонтными работами на молочном заводе Celia в коммуне Краон на северо-западе Франции.

Министр сельского хозяйства Франции сообщил, что на время расследования запрещена продажа всей продукции этого молочного завода.

Правительство предупредило компанию, что ее ждут штрафные санкции за то, как она вела себя в ходе этого скандала.

Подобные меры могут быть приняты и в отношении нескольких крупных торговых сетей, в магазинах которых продукция фирмы продолжала продаваться, несмотря на предупреждения.