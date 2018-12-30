Французская газета Le Monde извинилась за портрет президента Макрона, в котором читатели нашли сходство с Гитлером

Обложка журнала, датированного субботой, 29 декабря, "вызвала критику" некоторых читателей, пишет Броннер. "Мы приносим извинения всем, кого шокировало ее графическое оформление, хотя оно совсем не похоже на то, о чем нам говорят", - написал он. По словам главы издания, дизайнеры черпали вдохновение в творчестве российских конструктивистов. Он также напомнил, что в похожем стиле художник Линкольн Анью уже оформлял несколько обложек журнала в прошлом.

В соцсетях в субботу появились многочисленные критические отзывы, которые сопровождались сравнением двух изображений. На одном из них представлен черно-белый снимок Гитлера, стоящего перед красно-белым флагом Третьего рейха с черной свастикой, а на другом - обложка журнала. На ней черно-белый портрет президента Франции размещен поверх красно-белого фона, а прямо за его спиной расположилась готическая литера "М" черного цвета, обозначающая название издания.

При этом в коллаже в границах пиджака Макрона дизайнер разместил черно-белое фото с протестной акции на Елисейских Полях, где единственным цветным элементом стали не желтые жилеты участников, а красная полоска на флаге Франции.

Одним из самых популярных постов в Twitter на эту тему стал отзыв на странице спикера Национального собрания (нижней палаты парламента) Ришара Феррана. "Не терпится узнать, к каким же графическим и иконографическим образам отсылает "М, журнал Монд". Если это не случайность, то что тогда? Ищем скрытый смысл", - написал он.