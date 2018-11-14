В городе Тюль на юго-западе Франции перед судом предстала 50-летняя жительница этой страны Роза Мария Круз, обвиняемая в том, что она скрыла рождение своего ребенка и прятала его, лишая еды и необходимого ухода.
Rosa Marios Da Cruz byla
© AFP / Scanpix

Ей предъявлены обвинения в систематическом насилии над ребенком, которое привело к его инвалидности, подсудимой грозит 20 лет тюрьмы.

50-летняя француженка португальского происхождения более двух лет скрывала от партнера и троих своих детей четвертую беременность и появившегося на свет ребенка.

Ребенка в 2013 году нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина Розы Марии Круз. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника.

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Открыв багажник, он почувствовал ужасный запах и увидел в нем бледную, болезненного вида девочку примерно двухлетнего возраста, лежавшую голышом в своих собственных экскрементах.

Механик, дождавшись прихода ее матери, был сильно удивлен: женщина выглядела спокойно и нисколько не удивилась тому, что ее ребенок лежит в багажнике.

Два года в багажнике и в подвале

Роза Мария Круз родила своего четвертого ребенка в 2011 году. Это была девочка, которую она назвала Сереной.

Женщина решила скрыть рождение ребенка и два года прятала дочь в багажнике машины и в подвале своего дома. Серена систематически недоедала, это вызвало сильную задержку в развитии ребенка.

Соседи рассказали журналистам, что, узнав о случившемся, они были потрясены. Они не заметили ни беременности, ни четвертого ребенка Круз, хотя регулярно общались с ней.

Как сообщается, Роза Мария Круз заявила следователям: "Не ребенок, а вещь... Вещь, которую нужно было найти, чтобы она жила".

По словам женщины, она начала разговаривать с Сереной, когда ей уже было 18 месяцев. "Потому что она улыбнулась", - пояснила Круз.

Опека

Сейчас Серене около 7 лет. Она живет у приемных родителей.

Сразу после того, как власти узнали о случившемся, два брата и сестра Серены, которым от 9 до 15 лет, тоже на некоторое время были помещены к опекунам. Но в итоге детям разрешили жить с отцом.

Обвинения против него были сняты: он заявляет, что не знал о Серене.

Судебное разбирательство дела Розы Марии Круз продлится от пяти до семи дней.

О том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, не сообщается.

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