Ей предъявлены обвинения в систематическом насилии над ребенком, которое привело к его инвалидности, подсудимой грозит 20 лет тюрьмы.
50-летняя француженка португальского происхождения более двух лет скрывала от партнера и троих своих детей четвертую беременность и появившегося на свет ребенка.
Ребенка в 2013 году нашел механик гаража, в котором ремонтировалась машина Розы Марии Круз. Он услышал звуки, доносившиеся из багажника.
Открыв багажник, он почувствовал ужасный запах и увидел в нем бледную, болезненного вида девочку примерно двухлетнего возраста, лежавшую голышом в своих собственных экскрементах.
Механик, дождавшись прихода ее матери, был сильно удивлен: женщина выглядела спокойно и нисколько не удивилась тому, что ее ребенок лежит в багажнике.
Два года в багажнике и в подвале
Роза Мария Круз родила своего четвертого ребенка в 2011 году. Это была девочка, которую она назвала Сереной.
Женщина решила скрыть рождение ребенка и два года прятала дочь в багажнике машины и в подвале своего дома. Серена систематически недоедала, это вызвало сильную задержку в развитии ребенка.
Соседи рассказали журналистам, что, узнав о случившемся, они были потрясены. Они не заметили ни беременности, ни четвертого ребенка Круз, хотя регулярно общались с ней.
Как сообщается, Роза Мария Круз заявила следователям: "Не ребенок, а вещь... Вещь, которую нужно было найти, чтобы она жила".
По словам женщины, она начала разговаривать с Сереной, когда ей уже было 18 месяцев. "Потому что она улыбнулась", - пояснила Круз.
Опека
Сейчас Серене около 7 лет. Она живет у приемных родителей.
Сразу после того, как власти узнали о случившемся, два брата и сестра Серены, которым от 9 до 15 лет, тоже на некоторое время были помещены к опекунам. Но в итоге детям разрешили жить с отцом.
Обвинения против него были сняты: он заявляет, что не знал о Серене.
Судебное разбирательство дела Розы Марии Круз продлится от пяти до семи дней.
О том, страдала ли женщина психическими заболеваниями, не сообщается.
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