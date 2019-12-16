Во Франции возобновились забастовки против пенсионной реформы. В понедельник, 16 декабря, протестные акции вновь привели к хаосу в движении транспорта. В столичном регионе Иль-де-Франс и Париже образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также отменены многие пригородные электрички и поезда метрополитена, сообщает телеканал France Info.
Существенно ограничено и движение поездов дальнего следования. Государственная железнодорожная компания SNCF призвала пассажиров по возможности отложить поездки. Во многих университетах страны в связи с длительной акцией протесты отложено проведение экзаменов.
Протесты во Франции из-за пенсионной реформы
Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются около полутора недель, несмотря на значительные уступки правительства, о которых 11 декабря сообщил премьер-министр Эдуар Филипп. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число граждан, чем опасались профсоюзы, заявил он, указав, что новые правила будут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее.
До сих пор предполагалось, что под действие реформы подпадут лица, родившиеся с 1963 года. Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохранен, однако лицам, прекращающим трудовую деятельность до достижения 64-летнего возраста, пенсии будут урезаны.
Существовавшие во Франции до сих пор 42 пенсионные системы будут заменены универсальной системой начисления пунктов, привилегии для работников отдельных отраслей упразднены. "Мы предлагаем новый пакт между поколениями. Его цель - справедливая и стабильная пенсионная система, при которой отдельные лица не получают преимущества за счет всех остальных", - заявил Филипп.
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