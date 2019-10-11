Франция заблокирует переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании

Париж намерен заблокировать планирующееся начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании. Власти Франции считают недостаточным прогресс этих стран в реформах, проведение которых необходимо для членства в Европейском Союзе, сообщило в пятницу, 11 октября, агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
Кроме того, Франция считает условием для принятия в ЕС новых членов основополагающую реформу этого процесса. В частности, по мнению Парижа, проблематичной является излишняя техничность процесса принятия новых членов, что серьезно затрудняет его остановку в случае нежелательного развития ситуации.
Таким образом, позиция Франции по переговорам ЕС с балканскими государствами расходится с мнением Германии, которая наряду с рядом других стран выступает за их начало. В Берлине ссылаются на решение Еврокомиссии, которая сочла, что власти в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Начало переговоров запланировано на 15 октября
Переговоры с Албанией и Северной Македонией планируется начать 15 октября. Препятствовать началу процесса может несогласие одной из стран.
В конце сентября германский бундестаг подавляющим большинством голосов поддержал инициативу Брюсселя о начале переговоров с Албанией и Республикой Северная Македония об их вступлении в ЕС, одобрив ходатайства консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов с замечаниями о ситуации в регионе. Для Северной Македонии перспектива вступления в ЕС стала "двигателем реформ и стабильности в регионе", говорится в документах. Среди прочего, их составители отметили реформы в судебной системе и борьбе с коррупцией. Кроме того, положительно оценен прогресс Албании в "ключевых критериях" и ее усилия в проведении реформ.
Еврокомиссия считает Албанию и Северную Македонию готовыми к вступлению в ЕС
Путь к вступлению Республики Северная Македония в Евросоюз открылся после того, как она уладила разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Республика Македония. В конце мая Еврокомиссия сочла Албанию и Северную Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. При этом ряд стран - членов ЕС выразили сомнения. Так, Франция указывала на нерешенную проблему организованной преступности.
Еще два балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в сообществе. Однако комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан ранее отметил, что им необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.
Франция заблокирует переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании
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