При взаимодействии с Управлением ООН по делам беженцев (UNHCR) Париж подготовит десять тысяч мест для переселения беженцев, находящихся сейчас в Турции, Ливание, Иордании, Нигере и Чаде.
Еврокомиссия в конце сентября 2017 года объявила своей целью в ближайшие два года предоставить легальный въезд как минимум 50 тысячам беженцев. В Брюсселе полагают, что благодаря этим мерам нелегальная миграция, которую также называют "экономической", сможет быть сокращена. По программе, которая предшествовала нынешней, с июля 2015 года в европейские страны въехало около 23 тысяч человек.
В ближайшие недели в Чаде и Нигере должны открыться первые совместные иммиграционные центры UNHCR и французского ведомства по делам беженцев Ofpra. Таким образом в Париже хотят идентифицировать тех, кому нужна помощь и защита, в транзитных странах, чтобы затем, возможно, предоставить им право на убежище. При этом в Европе надеются остановить поток беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Средиземное море.
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