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Глава МВД Франции Дарманен поручил депортировать 231 вероятного экстремиста после жестокого убийства в пригороде Парижа, сообщает Reuters. Министерство пока не подтвердило эту информацию.
Prancūzijos policija
Prancūzijos policija
© Reuters / Scanpix

Власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста после убийства под Парижем учителя лицея. Глава французского МВД Жеральд Дарманен направил соответствующее поручение местным властям, сообщает агентство Reuters, в воскресенье, 18 октября, со ссылкой на источники в профсоюзе полиции.

По словам собеседников агентства, 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Министерство внутренних дел Франции на момент публикации не подтвердило информацию о готовящейся высылке.

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Обезглавлен за карикатуры на пророка

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. Это родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.

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Deutsche Welle
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