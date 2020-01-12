Изначально план реформы, представленный Филиппом 11 декабря, предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, но для получения максимальных выплат необходимо было бы работать до 64 лет. Кроме того, в ходе реформы планировалось создать единую систему исчисления пенсии, отменив существующие на данный момент 42 программы.
Премьер обещал, что новая система позволила бы уже с 2022 года выплачивать пенсию в размере минимум 1 тысячи евро.
На протяжении нескольких недель по всей Франции проходят забастовки на фоне обсуждения проекта пенсионной реформы.
Накануне в Париже состоялась новая акция протеста, в Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Полиция сообщила о задержании 19 человек.
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