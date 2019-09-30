На траурное мероприятие прибыли близкие политика, президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, премьер-министр страны Эдуар Филипп, члены французского правительства. Супруга Ширака Бернадетт не присутствует на мессе по состоянию здоровья.

В числе тех, кто также пришёл почтить память Ширака, - главы верхней и нижней палат парламента, мэр Парижа, бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд, экс-премьер-министры Франции Ален Жюппе, Франсуа Фийон и другие.

В Париж прибыли иностранные делегации. Россию представляет президент Владимир Путин.

Около церкви собрались сотни людей. Гроб с телом Ширака был встречен аплодисментами.

В воскресенье по желанию семьи политика в Доме Инвалидов было организовано народное прощание. Желающих отдать последние почести бывшему французскому президенту было так много, что Дом Инвалидов был открыт до утра понедельника.

Как сообщалось, бывший президент Франции Жак Ширак скончался на 87 году жизни. Жак Ширак возглавлял Францию 12 лет в период с 1995 по 2007 год. До этого на протяжении 18 лет он занимал пост мэра Парижа.

В 2005 году политик перенес тяжелый инсульт. После этого он еще несколько раз попадал в больницу, в том числе в течение двух недель в декабре 2015 года. В сентябре 2016 году Ширак был госпитализирован с легочной инфекцией.