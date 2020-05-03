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Власти Франции хотят продлить режим чрезвычайной санитарной ситуации до 24 июля, то есть еще на 2 месяца от ранее запланированного срока, сообщает телеканал Euronews.
Франция продлит режим ЧС еще на 2 месяца
© AP/Scanpix

На следующей неделе предложения правительства рассмотрит парламент страны. По замыслу министров, продление режима обеспечит юридические и временные рамка для запланированного поэтапного ослабления карантина.

"11 мая при условии соблюдения всех требований в стране возобновится свобода передвижения, — напомнил соотечественникам министр внутренних дел Кристоф Кастанер. — Французам больше не понадобится расписка для выхода на улицу".

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Продление режима чрезвычайной ситуации предполагает в числе прочего обязательную изоляцию всех прибывающих в страну, французов или нет, а также обязательное ношение масок в общественном транспорте. Правительство также предлагает с помощью специального приложения отслеживать заболевших и контактировавших с ними лиц, причем эта мера может растянуться на год.

Официальный Париж, таким образом, вновь предупреждает: впереди — длительное сосуществование с вирусом. Это подтверждает и обнародованный график поэтапного открытия школ. В регионах с низкой заболеваемостью 11 мая за парты смогут вернуться младшие школьники. При условии, что классы будут сокращены вдвое и что дети смогут регулярно мыть руки.

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