Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Берлин смягчить нормы, регулирующие поставки вооружений третьим странам. "Бесполезно производить оружие в рамках более тесного сотрудничества между Францией и Германией, если мы не способны его экспортировать", - заявил Ле Мэр в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, который опубликовал выдержки из беседы с французским политиком в воскресенье, 24 февраля.
"Если мы хотим быть конкурентоспособными и работать эффективно, то должны быть в состоянии экспортировать оружие и в страны за пределами Европы", - подчеркнул министр.
"Общий подход к экспорту вооружений"
Брюно Ле Мэр напомнил о подписанном 22 января в германском Ахене соглашении о двустороннем сотрудничестве, ставшем дополнением к Елисейскому договору 1963 года.
Документ, в частности, предусматривает более тесную координацию усилий в области обороны и разработки новых вооружений. Так, руководить подвижками на этом направлении предстоит совместному Совету безопасности и обороны.
Французский министр напомнил, что Ахенское соглашение предусматривает "общий подход к экспорту вооружений". В этом отношении Берлин должен быть готов пойти на уступки, подчеркнул глава Минфина.
Больше инноваций и инвестиций
"Если вы хотите защитить свой народ, необходимо средство для обеспечения этой защиты, сильная армия, больше экономических инноваций, инвестиций, более эффективные охранные механизмы. Именно такую систему мы хотим выстроить совместно с Германией и другими европейскими государствами", - добавил он.
На данном этапе в ФРГ действуют более жесткие, чем во Франции нормы, связанные с поставками оружия третьим странам.
Германия, как и большинство других стран ЕС, не может экспортировать вооружения государствам, вовлеченным в военные конфликты.
В четверг, 21 февраля, земельный суд в Штутгарте оштрафовал компанию-производитель стрелкового оружия Heckler & Koch GmbH на 3,7 млн евро за незаконную поставку автоматов G36 в мексиканский штат Гереро с 2006 по 2009 годы. По мнению правозащитников, оружие могло быть использовано проправительственными силами против 43 студентов, пропавших без вести в 2014 году.
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