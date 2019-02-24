Министр экономики Франции в интервью еженедельнику Welt am Sonntag заявил о необходимости расширить поставки оружия в третьи страны.
Prancūzijos finansų ministras Bruno Le Maire.
© Reuters / Scanpix

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Берлин смягчить нормы, регулирующие поставки вооружений третьим странам. "Бесполезно производить оружие в рамках более тесного сотрудничества между Францией и Германией, если мы не способны его экспортировать", - заявил Ле Мэр в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, который опубликовал выдержки из беседы с французским политиком в воскресенье, 24 февраля.

"Если мы хотим быть конкурентоспособными и работать эффективно, то должны быть в состоянии экспортировать оружие и в страны за пределами Европы", - подчеркнул министр.

"Общий подход к экспорту вооружений"

Брюно Ле Мэр напомнил о подписанном 22 января в германском Ахене соглашении о двустороннем сотрудничестве, ставшем дополнением к Елисейскому договору 1963 года.

Документ, в частности, предусматривает более тесную координацию усилий в области обороны и разработки новых вооружений. Так, руководить подвижками на этом направлении предстоит совместному Совету безопасности и обороны.

Французский министр напомнил, что Ахенское соглашение предусматривает "общий подход к экспорту вооружений". В этом отношении Берлин должен быть готов пойти на уступки, подчеркнул глава Минфина.

Больше инноваций и инвестиций

"Если вы хотите защитить свой народ, необходимо средство для обеспечения этой защиты, сильная армия, больше экономических инноваций, инвестиций, более эффективные охранные механизмы. Именно такую систему мы хотим выстроить совместно с Германией и другими европейскими государствами", - добавил он.

На данном этапе в ФРГ действуют более жесткие, чем во Франции нормы, связанные с поставками оружия третьим странам.

Германия, как и большинство других стран ЕС, не может экспортировать вооружения государствам, вовлеченным в военные конфликты.

В четверг, 21 февраля, земельный суд в Штутгарте оштрафовал компанию-производитель стрелкового оружия Heckler & Koch GmbH на 3,7 млн евро за незаконную поставку автоматов G36 в мексиканский штат Гереро с 2006 по 2009 годы. По мнению правозащитников, оружие могло быть использовано проправительственными силами против 43 студентов, пропавших без вести в 2014 году.

Deutsche Welle
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