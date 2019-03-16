Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что Великобритания должна аргументированно объяснить перенос сроков Brexit. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не должно быть переноса Brexit без причин, не должно быть переноса для удовольствия продолжать обсуждать одно и то же", — сказала Луазо.
По ее словам, согласованное с ЕС соглашение является приоритетным.
Она также подчеркнула, что сделка ЕС с Британией предлагает переходный период и включает механизм "бэкстоп".
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
В Ираке 90 человек пострадали в результате утечки хлора (1)
В иракском Эль-Куте около 90 человек пострадали в...
Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit
Министр по европейским делам при МИД Франции Натали...
Немецкий эксперт обжаловал запрет на въезд в Россию на 50 лет (1)
Немецкий эксперт по проблемам малых коренных народов...
TOP новостей
Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (142)
Церковь, которая не со своим народом, обречена на...
Решение ЕСПЧ относительно литовских партизан: шесть вопросов и ответов (343)
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...
"Уговорили, и так я попал в Вильнюс": как белорусский пекарь нашел хлебное место в Литве (14)
Пироги и караваи с белорусским колоритом уже более двух...
Плохие новости для будущих студентов: цены на учебу выросли на 180-1700 евро (87)
Будущие литовские студенты и их родители должны с...
Науседа представил внешнеполитическую программу: 10 цитат (101)
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа в...