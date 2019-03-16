Франция призвала Британию объяснить перенос Brexit

"Не должно быть переноса Brexit без причин, не должно быть переноса для удовольствия продолжать обсуждать одно и то же", — сказала Луазо.

По ее словам, согласованное с ЕС соглашение является приоритетным.

Она также подчеркнула, что сделка ЕС с Британией предлагает переходный период и включает механизм "бэкстоп".