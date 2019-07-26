Глава военного ведомства представила новую космическую стратегию страны, в которую правительство намерено до 2025 года вложить порядка 700 млн евро.
Одним из основных пунктов стратегии является защита французских спутников, находящихся в космическом пространстве, с помощью лазерного оружия. "Мы разработаем мощные лазеры. Это область, в которой Франция отстала. Но мы наверстаем упущенное", - цитирует министра агентство AFP. Другой возможностью, заявил агентству на условиях анонимности источник в правительстве страны, является размещение скорострельных пулеметов, которые могут уничтожать солнечные батареи вражеских спутников.
"Наши союзники и противники милитаризируют космос... мы должны действовать", - заявила Парли. При этом она уточнила, что Франция не намерена присоединяться к глобальной гонке космических вооружений.
Космический шпионаж
Ранее Парли обвиняла Россию в том, что в 2017 году российский спутник "Луч-Олимп" пытался шпионить за франко-итальянским коммуникационным спутнику Athena-Fidus, напоминает AFP. Спутник обеспечивает высокоскоростную связь между вооруженными силами двух стран, а также их аварийными службами.
О создании национального командования космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны 13 июля объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Новая структура должна быть сформировано и приступить к работе до 1 сентября.
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