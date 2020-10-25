Франция отзывает посла в Турции из-за слов Эрдогана о психике Макрона

Франция отзывает своего посла из Анкары для консультаций в связи с "неприемлемыми" высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о французском лидере Эмманюэле Макроне. Об этом в Париже сообщили в субботу, 24 октября.

Ранее, говоря об отношении Макрона к мусульманам и исламу, Эрдоган заявил на съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития, что президенту Франции необходимо "лечиться". "Какие проблемы у человека по имени Макрон с исламом и мусульманами?" - задался вопросом Эрдоган, комментируя реакцию главы французского государства на жестокое убийство учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда из журнала Charlie Hebdo. По мнению французских властей, мотивом этого убийства был "исламистский сепаратизм".

"Что еще можно сказать главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и который так ведет себя по отношению к миллионам живущих в его стране людей, которые исповедуют другую веру?" - заявил Эрдоган. При этом он порекомендовал Макрону "проверить свое психическое здоровье" и заявил, что сомневается в том, что того переизберут на пост президента в 2022 году.

Реакция Парижа на слова Эрдогана о психическом здоровье Макрона

Спустя несколько часов Париж отреагировал на это выступление следующим заявлением: "Комментарии президента Турции неприемлемы. Грубость и эксцессы - это не метод. Мы требуем, чтобы Эрдоган изменил свой политический курс, потому что он опасен во всех отношениях".

Кроме того, представитель Елисейского дворца, пожелавший остаться неназванным, указал, что Франция приняла к сведению "отсутствие соболезнований и выражений поддержки" со стороны Эрдогана после убийства Самюэля Пати.

21 октября Эмманюэль Макрон назвал погибшего учителя "тихим героем", убитым "трусами", поскольку он "воплощал собой республику". "Самюэль Пати был убит, потому что исламисты желают забрать у нас будущее и знают, что это не получится сделать с такими тихими героями, как он", - подчеркнул президент Франции. Власти приняли решение посмертно наградить Пати орденом Почетного легиона.

Причины конфликтов между Францией и Турцией

Франция и Турция являются союзниками по НАТО, однако отношения двух стран находятся сейчас в напряженной фазе. Причинами для ухудшения двусторонних связей стали, кроме прочего, военные конфликты в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Недавно Макрон обвинил Анкару в том, что она нарушает свои обязательства, усиливая военное присутствие в Ливии и отправляя джихадистов из Сирии в регион Нагорного Карабаха.

Кроме того, Франция поддержала Кипр и Грецию в конфликте с Турцией из-за разведывательных работ последней по поиску месторождений газа в акватории Средиземного моря.