С 23 апреля этот контингент и техника будут дислоцированы в военном городке Тапа, расположенном примерно в 150 километрах от российской границы. Французы должны сменить там бельгийских военных, прибывших в Эстонию в середине января. В конце апреля Арденнские егеря (пехотный полк в составе Вооруженных cил Бельгии) покинут это прибалтийское государство.
Как сообщает пресс-служба посольства Франции в Эстонии, в состав французского контингента входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Они будут размещены в Тапа в рамках миссии НАТО в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
В военной бригаде в Тапе уже имеются более 20 танков Challenger-2 и около 80 бронетранспортеров. Там же размещены около 30 боевых машин пехоты Warrior и три самоходных орудия AS90 ведущей в боевой группе НАТО части британских вооруженных сил. Вскоре к ним еще добавятся около 200 эстонских БТРов 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, напоминает Delfi.
Базирующаяся там боевая группа - только часть более широких сил сдерживания НАТО. Там также действуют миссия охраны воздушного пространства НАТО и регулярно прибывающие на различные учения и тренировки части ряда союзных государств. На минувшей неделе Великобритания направила сюда на усиление боевой группы НАТО четыре боевых вертолета Wildcat, а вскоре прибудут еще пять вертолетов Apache.
Вся эта техника и живая сила союзников по Северному Альянсу в конце апреля примет участие в учениях "Весенний шторм - 2019", которые в этом году пройдут в уездах Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа с 29 апреля по 17 мая. Всего в военных учениях примут участие около 10 тысяч военных и солдат срочной службы из 15 стран - членов НАТО.
Кроме французов активно работать в тесном сотрудничестве с силами обороны Эстонии будет вертолетная группа Великобритании. Миссия военнослужащих SAS, которые входят в состав 21-го и 23-го резервных британских батальонов, будет заключаться в отслеживании "российской активности" в приграничных районах. Для слежения за "вероятным противником" и за его перемещениями вдоль границы у подразделений имеются беспилотники.
Союзники по НАТО этой весной практически еженедельно проводят в Эстонии какие-то военные учения по противодействию потенциальному российскому нападению, активно готовясь к гибридным войнам и отрабатывая соответствующие тактики. На прошлой неделе в Таллине завершились киберучения НАТО Locked Shield 2019 ("Заблокированный щит - 2019"). 16 апреля в небе Эстонии начались авиационные маневры альянса Ramstein Alloy 19-1 ("Сплав Рамштайн 19-1"). 29 апреля начнутся крупнейшие сухопутные учения Kevadtorm 2019 ("Весенний шторм - 2019"). А на конец мая запланированы военно-морские трансфертные учения Baltic Protector ("Балтийский протектор").
Как пишет "Российская газета", наименование "трансфертные" маневры "Балтийский протектор" получили потому, что они связаны с масштабными заблаговременными перебросками войск, вооружений и военных кораблей из западных стран НАТО в Эстонию. При этом впервые их действия рассматриваются в рамках "единых экспедиционных войск (ЕЭВ) альянса и его союзников (Швеции и Финляндии)".
Как ранее сообщали СМИ, соглашение о ЕЭВ под руководством Великобритании страны Европы подписали год назад. Помимо Великобритании документ подписали Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Несмотря на то что Baltic Protector с участием около 20 боевых кораблей НАТО и 3 тыс. военнослужащих запланированы на июнь, в Эстонию уже сейчас прибывают воинские контингенты ЕЭВ, которые в апреле-мае 2019 года будут участвовать и в других маневрах стран НАТО и их союзников.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, где страны Альянса расширяют свои действия, называя это "сдерживанием российской агрессии".
Лишь накануне президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с главой Эстонии Керсти Кальюлайд обсуждал опасения стран Балтии по поводу "российской угрозы". Эта встреча глав двух некогда союзных стран стала первой полноценной встречей с 2008 года.
Путин назвал подобные высказывания об угрозах "абсолютно безосновательными", сообщает ТАСС.
"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по безопасности. Мы убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров. Он подчеркнул, что Россия "не представляет угрозу ни для кого из своих соседей".
В свою очередь президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила Путина в прибалтийскую республику в 2020 году на Конгресс финно-угорских народов, который пройдет в Тарту.
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