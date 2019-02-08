Франция в четверг, 7 февраля, отозвала своего посла из Италии для консультаций. Недавние действия официального Рима являются "неприемлемой провокацией" и "демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами", подчеркивается в заявлении французского МИДа.
Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов". В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера "следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения".
Франция уже несколько месяцев выступает "объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных замечаний", подчеркивает французский МИД. Ведомство отмечает, что подобные атаки являются "беспрецедентными с момента окончания Второй мировой войны". Париж призвал Рим принять меры, чтобы "восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении".
В свою очередь министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил "тесную дружбу" двух народов. Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент "не станут обузой для прочных отношений" Рима и Парижа, заявил дипломат.
Акции "желтых жилетов" проходят с ноября
Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
Януковичу по указу Путина предоставили государственную охрану
Бывший президент Украины Виктор Янукович пользуется...
Честный француз вернул ценную посылку и получил в награду слиток золота (1)
Житель французского города Ван вернул пришедшую по...
Порошенко пообещал избирателям подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году (4)
Украина в 2023 году подаст заявку на вступление в...
Основатель Amazon Безос обвинил таблоид в шантаже с обнаженными фотографиями
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (22)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
В Литве от гриппа скончались 16 человек (10)
В Каунасской клинической больнице 8 февраля утром от...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (38)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (5)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...