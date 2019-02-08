Франция отозвала своего посла из Италии

Франция в четверг, 7 февраля, отозвала своего посла из Италии для консультаций. Недавние действия официального Рима являются "неприемлемой провокацией" и "демонстрируют нехватку уважения между демократическими и свободно избранными правительствами", подчеркивается в заявлении французского МИДа.
Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо 5 февраля встретился с активистами французского протестного движения "желтых жилетов". В январе ди Майо, член популистского движения "5 звезд", уже выражал солидарность с "желтыми жилетами". Представитель внешнеполитического ведомства Франции призвал итальянского вице-премьера "следить за тем, чтобы своим неоднократным вмешательством не подорвать двусторонние отношения".
Франция уже несколько месяцев выступает "объектом повторяющихся обвинений, безосновательных атак и возмутительных замечаний", подчеркивает французский МИД. Ведомство отмечает, что подобные атаки являются "беспрецедентными с момента окончания Второй мировой войны". Париж призвал Рим принять меры, чтобы "восстановить отношения, основанные на дружбе и взаимном уважении".
В свою очередь министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези особо выделил "тесную дружбу" двух народов. Разные точки зрения и дискуссии в преддверии выборов в Европарламент "не станут обузой для прочных отношений" Рима и Парижа, заявил дипломат.
Акции "желтых жилетов" проходят с ноября
Массовые протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.
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