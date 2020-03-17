Франция ограничивает свободу передвижения в борьбе с коронавирусом

Франция существенно ограничивает свободу передвижения в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С полудня 17 марта гражданам страны необходимо находиться в своих домах и покидать их лишь для совершения покупок, посещения врачей или поездок на работу, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации вечером в понедельник, 16 марта.

Эта мера будет действовать в течение минимум 15 дней, добавил он. Кроме того, власти приостановят все текущие реформы, а второй тур муниципальных выборов будет перенесен.

Евросоюз закроет внешние границы 17 марта, сообщил президент Франции. Несколькими часами ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) выступила с предложением временно ограничить въезд на территорию ЕС из-за распространения нового коронавируса.

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор опасный возбудитель проник более чем в 160 стран и территорий. В мире выявлено свыше 180000 случаев заражения, более 7000 человек скончались, 78000 больных выздоровели.

Абсолютное большинство случаев заражений и летальных исходов приходится на Китай, за ним следуют Италия и Иран. Всемирная организация здравоохранения объявила Европу эпицентром пандемии нового заболевания. Во Франции заражение подтверждено у 6633 человек, 148 скончались.