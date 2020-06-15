aA
Власти Франции не намерены убирать с постаментов памятники историческим личностям. Республика "не сотрет ни одно имя" из своей истории, заявил президент Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации в воскресенье, 14 июня. Тем самым глава государства отреагировал на проходящие во многих странах, в том числе во Франции, протесты против расизма, пишет Deutsche Welle.
E. Macronas
E. Macronas
© Sipa / Scanpix

Президент заверил, что не намерен идти на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией. "Мы - нация, где каждый, вне зависимости от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - подчеркнул Макрон. При этом глава государства упомянул неких "сепаратистов", которые могут воспользоваться борьбой с расизмом в своих целях, и предостерег от "переписывания истории Франции, разжигающего ненависть".

Протесты против расизма после смерти Джорджа Флойда

Статьи по теме:
В Милане облили краской памятник журналисту Монтанелли, обвиняемому в расизме  (3)
В Литве участников шествия против расизма ждут штрафы: что было не так  (54)


В последние недели во многих странах проходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. Акции начались после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

Во многих городах демонстранты сносят памятники. Так, в британском Бристоле сняли с постамента монумент работорговцу и благотворителю Эдварду Колстону - и сбросили его в воду в порту. В Лондоне демонстранты демонтировали статую шотландского торговца и рабовладельца Роберта Миллигана.

В Бельгии власти Антверпена согласились убрать с постамента памятник королю Леопольду II - его правление известно крайне жесткой колониальной политикой в африканских владениях, на территории которых сегодня находится Демократическая Республика Конго. В США спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси призвала удалить с Капитолия 11 памятников, воздвигнутых в честь лидеров и солдат Конфедеративных Штатов Америки, в состав которых с 1861 по 1865 год входили 13 рабовладельческих штатов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В США похоронили Джорджа Флойда, который умер после задержания (9)

В техасском мегаполисе прошла церемония прощания с...

TOP новостей

Жизнь в столице семья променяла на собственное хозяйство: выращивают овец и ни о чем не жалеют (29)

Кристина и Вайдас Саткунасы – фермеры, которые сегодня...

Kasininkių krūvis itin didelis.

Карантин побудил торговые сети повысить зарплаты продавцам: где кассиры получают больше (7)

Во время карантина торговые сети в Литве повышали...

В Литве подтверждены 5 новых случаев коронавируса и еще одна смерть (3)

За минувшие сутки в Литве подтверждено пять новых...

Коронакризис: важнейшие новости минувших выходных в Литве (1)

BNS представляет обзор важнейших новостей о...

Суд смягчил меру пресечения Венцкене: браслет носить не придется (1)

В минувшую пятницу Паневежский окружной суд изменил...

|Maža didelių žinių kaina