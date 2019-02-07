Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта "Северный поток - 2", сообщила со ссылкой на неназванные источники во французском правительстве немецкая газета Süddeutsche Zeitung в номере за четверг, 7 февраля.
Nord stream 2
© Sputnik / Scanpix

"Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания. По его словам, "Северный поток - 2" уже привел к многочисленным "стратегическим проблемам" между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.

Статьи по теме:
Константин Эггерт. Трубопровод Nord Stream-2: Смешает ли Трамп карты Путину?  (246)
ЕС во главе с Румынией может пересмотреть "Северный поток-2"?  (17)

Речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании государств Евросоюза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию "Северного потока - 2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Германия противится такому развитию событий, надеясь на поддержку от Франции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Греции и Кипра. Для принятия изменений необходимы голоса "за" 16 из 28 стран Евросоюза, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. К концу января текущего года предложение Еврокомиссии поддерживали как минимум 12 государств. Еще ряд стран заняли выжидательную позицию.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Северный поток — 2": кому пора опасаться санкций США (28)

Посол США призвал немецкие компании пересмотреть...

Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (281)

Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...

"Северный поток-2" дошел до Швеции (32)

Укладка труб газопровода, который пройдет по дну...

Пресса Британии: газовые сделки Европы с Россией и изменения приема в университеты (17)

В обзоре британской прессы: Интересы европейской...

Что ждет "Северный поток-2"? (22)

Европейский парламент принял резолюцию, направленную...

Берлин выступил против выхода ФРГ из "Северного потока — 2" (20)

Выход Германии из строительства газопровода "Северный...

В мире

Индиец решил судиться с родителями. Они родили его, не получив его согласия (4)

27-летний индиец собирается подать судебный иск против...

Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о "Северном потоке - 2" (5)

Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о...

"Мы не нищие": армия Венесуэлы заблокировала гуманитарную помощь из Колумбии (5)

Армия Венесуэлы по поручению президента Николаса...

Исследование: через 30 лет население планеты начнет сокращаться (2)

"Кризис перенаселенности Земли, возможно, будет не...

Украина закрепила в конституции курс на членство в ЕС и НАТО (13)

Верховная рада Украины 7 февраля одобрила во втором...

TOP новостей

Эспоо: площадка для строительства БелАЭС выбрана ненадлежащим образом Эксперт: это моральный козырь (98)

Страны - члены Конвенции Эспоо в четверг объявили, что...

Россия жмет на газ: литовское эхо (272)

Новый год отмечен событием, которое внесло новые...

У вас есть гараж, но нет огнетушителя: вам грозит штраф (17)

Каждый водитель в Литве хорошо знает, что в автомобиле...

В Литве предлагают закон о конфискации имущества в рамках гражданского законодательства (28)

В парламенте Литвы зарегистрирован подготовленный...

Вниманию водителей – дикие животные выходят на дороги в поисках соли (4)

Специалисты обращают внимание на то, что в настоящее...