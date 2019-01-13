Полиция применила слезоточивый газ на Елисейских полях, перекрыт вход на площадь Согласия. Вблизи Триумфальной арки был также задействован слезоточивый газ — после того, как некоторые протестующие начали бросать в стражей порядка взрывпатроны, сообщил представитель полиции. По всей стране за безопасностью на акциях следят 80 тысяч полицейских, в том числе 5 тысяч — в столице.

Акции по всей стране насчитывали 84 тысячи участников, в том числе 8000 — в Париже, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД Франции. В столице в связи с протестами, по информации полиции, задержаны 75 человек, по всей стране — сто, 82 из которых оставлены под стражей. Основные причины — обнаружение оружия и других запрещенных при контроле, а также присоединение к группе лиц, предположительно намеревавшейся применить насилие.

Один из крупнейших протестов проходит также в городе Бурже, где призыву "желтых жилетов" последовали более пяти тысяч человек. В Страсбурге в протестном шествии приняли участие от 1500 до 2000 демонстрантов. В городе Ниме на юге Франции, как и в Париже, произошли столкновения демонстрантов с полицией, которая применила слезоточивый газ и резиновые пули. В результате несколько человек пострадали.

Протесты "желтых жилетов", которые вспыхнули в ноябре 2018 года и уже в конце декабря пошли на убыль, теперь вновь начинают набирать силы, отмечают наблюдатели. В прошлую субботу, 5 января, в демонстрациях во Франции приняли участие около 50 тысяч человек.

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.